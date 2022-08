Saída de Matheus Nunes implica investida ao mercado de transferências

Internacional português deve ser apresentado hoje no Wolverhampton e é substituído por Morita no Dragão. André Almeida (V. Guimarães) está referenciado pelos leões.

A poucos dias do jogo entre o F. C. Porto e o Sporting (sábado, 20.30 horas, Sport TV1), Ruben Amorim sofreu um duro golpe: perdeu Matheus Nunes, uma das principais figuras do plantel de Alvalade, que será hoje oficializado como reforço do Wolverhampton, a troco de 45 milhões de euros fixos mais cinco milhões por objetivos. O internacional português vai reforçar o contingente luso de Bruno Lage nos "lobos" e assina contrato válido até 2027. O médio Morita, garantido ao Santa Clara, tem a via aberta para ser titular no clássico na vaga do colega.

Com a saída de Palhinha para o Fulham no início do mercado de transferências, os leões perderam as duas principais figuras do meio-campo e, face ao encaixe elevado com a venda de Matheus Nunes, a porta abre-se para reforços nessa zona do campo, com a possibilidade de chegar mais do que um jogador. Um dos nomes referenciados pela SAD é André Almeida, médio do Vitória de Guimarães que foi alvo de sondagens por parte do F. C. Porto, mas que está também a ser associado a clubes estrangeiros, como o Wolverhampton e o Newcastle.