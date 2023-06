Saída de Otamendi traz esperança de uma segunda vida

Lucas Veríssimo, João Victor e Tomás Araújo surgem como alternativas ao argentino. Pré-época será decisiva.

A composição do setor defensivo é, até ver, a grande incógnita do Benfica para 2023/24. Com a mudança já confirmada de Grimaldo para Leverkusen e a saída quase garantida de Otamendi, as águias não só perdem os dois defesas mais utilizados e mais intocáveis como ficam com dois dos quatro lugares que normalmente compõem a defesa em aberto. Se no caso do lateral espanhol, é inevitável ir ao mercado em busca de um sucessor, no caso do internacional argentino a alternativa pode muito estar já dentro de portas, com Lucas Veríssimo, João Victor e Tomás Araújo a ganharem alento em convencer Roger Schmidt e juntarem-se a António Silva e Morato no núcleo duro de centrais para a próxima temporada.

Não é por falta de opções internas que a saída de Otamendi - o Inter de Milão surge como o mais recente interessado no jogador, de 35 anos - abrirá um buraco profundo na defesa benfiquista. Com os regressos de João Victor e Tomás Araújo, após empréstimos ao Nantes (França) e ao Gil Vicente, respetivamente, o Benfica passará a contar com cinco centrais no plantel, faltando saber se a dupla regressada e Lucas Veríssimo, a quarta opção esta época, têm o que é preciso para encher as medidas a Roger Schmidt. João Victor não o conseguiu à primeira, daí a cedência a meio da temporada, Tomás Araújo foi ganhar calo a Barcelos e agora os dois terão uma segunda vida a que se agarrar para fazerem carreira na Luz, uma vez que são esperados na pré-época. Já Lucas Veríssimo passou 2022/23 praticamente encostado (apenas nove jogos, dois na Liga) e a sua situação é mais indefinida, até pelo interesse de alguns clubes brasileiros, embora a saída de Otamendi possa alterar-lhe os planos de uma saída para revitalizar a carreira.