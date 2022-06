Saída de Paulo Sousa do Flamengo pode acabar na FIFA

JN Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com o jornal brasileiro "Globo", após as duas partes terem chegado a um acordo que envolvia o pagamento de 1,1 milhões de euros de indemnização à equipa técnica liderada por Paulo Sousa, o clube terá inscrito um valor inferior nos documentos que serviriam para oficializar a rescisão.

O técnico português pondera apresentar uma queixa formal à FIFA pelo sucedido. Entretanto, Rodrigo Dunshee, vice-presidente do Flamengo, utilizou as redes sociais para garantir que o clube "cumpre as suas obrigações" e "pagará tudo o que Paulo Sousa tem direito e nada mais". "Triste ver que levaram o assunto para os media, péssimo do staff do Paulo Sousa", criticou o dirigente.

Paulo Sousa foi demitido do cargo de treinador do Flamengo no início de junho, quatro meses após ter sido apresentado no "mengão". O técnico português deixou a equipa no 13.º lugar do Brasileirão, apurando-a para os oitavos de final da Taça Libertadores.

O seu sucessor, Dorival Júnior, não tem conseguido dar a volta à situação, uma vez que o clube do Rio de Janeiro caiu, entretanto, para a 14.ª posição.