Saída de Pepa confirmada e Moreno assume funções

O Vitória de Guimarães confirmou, nesta terça-feira, a saída de Pepa do comando técnico da equipa minhota. O treinador, de 41 anos, foi afastado do cargo a pouco mais de uma semana do início oficial da temporada, por iniciativa do clube. Moreno Teixeira é o substituto de Pepa.

O Vitória Sport Clube informou que o treinador Pepa e os respetivos adjuntos "foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol", cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, ex-técnico da equipa B dos vitorianos, com efeitos imediatos e permanentes.

O novo treinador orientará, já nesta quarta-feira, a equipa principal no jogo de preparação frente ao Torreense, da Liga 2.

O Vitória de Guimarães não avançou os motivos da saída do técnico, mas marcou uma conferência de imprensa para as 14 horas desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, na Cidade Berço.

Pepa, que estava no cargo desde o início da época passada, cessa funções antes do arranque oficial da temporada, marcado para dia 21, frente ao Puskás Akadémia, num jogo referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League.