Saída de Ruben Amorim fora da discussão

Personalidades mantêm confiança no técnico e apontam plantel limitado e mau planeamento como razões da crise

Após a eliminação da Liga dos Campeões, devido à derrota caseira, por 2-1, frente ao Eintracht Frankfurt, Ruben Amorim deixou uma frase forte na conferência de imprensa: "Não é normal um treinador no Sporting aguentar-se com tantos desaires".

O JN ouviu algumas personalidades ligadas ao universo sportinguista, que, apesar da contestação, mantêm a confiança no técnico. "Trocar o treinador? Não. Vejo bom futebol no Ruben, mas há aqui um momento em que ele próprio está desinspirado e em baixo de forma. Se calhar, o problema de confiança é dele próprio, não só dos jogadores", argumenta o humorista José de Pina, que, ainda assim, exige que a direção tome uma posição. "Há silêncio a mais. Os adeptos do Sporting estão completamente às escuras com o planeamento. Os sócios têm o direito de perceber como a época foi planeada", disse.