Saída de Tabata abre a porta a reforço do ataque

André Bucho Hoje às 23:07

Avançado brasileiro está próximo de rumar ao Palmeiras, a troco de cinco milhões de euros

Bruno Tabata está com pé e meio no Palmeiras, de Abel Ferreira, que pagará aos leões cinco milhões de euros imediatos para assegurar o atacante, sabe o JN, estando ainda em discussão a percentagem do passe que será adquirida pelo "Verdão". O avançado apreciou bastante o tempo que passou em Alvalade e tinha boa relação com Ruben Amorim, mas a hipótese de somar mais minutos nesta fase da carreira, aos 25 anos, falou mais alto.

O abandono do canhoto, assim apurámos, abre a porta a uma investida que permita reforçar o ataque leonino para a próxima temporada, algo que estava descartado antes das negociações com os brasileiros, já que Tabata era visto como uma das principais alternativas para a posição de ponta de lança.