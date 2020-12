Saída do autocarro do Benfica marcada por confusão com adeptos

JN Hoje às 19:43 Facebook

A saída do autocarro do Benfica em direção ao Estádio Municipal de Aveiro, para defrontar o F. C. Porto na Supertaça, ficou marcada por uma confusão com adeptos.

Quando o Benfica se preparava para deixar o hotel em que estava hospedado, em Ílhavo, alguns adeptos dos encarnados aproximaram-se para dar apoio à equipa. O autocarro foi obrigado a parar e gerou-se alguma confusão, com os adeptos a serem afastados e carregados pela polícia.

As águias defrontam, esta quarta-feira, o F. C. Porto para a Supertaça, em Aveiro. O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas.