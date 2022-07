Saída em Guimarães, Wendel renova com o Zenit e Palmeiras segura prodígio Endrick

JN Hoje às 13:03 Facebook

Bruno Duarte vai trocar Guimarães pela Arábia Saudita, enquanto o Santa Clara prepara-se para receber um reforço oriundo da Série B brasileira. Ainda no Brasil, o prodígio Endrick vai assinar, aos 16 anos, o primeiro contrato profissional com o Palmeiras, enquanto Wendel renovou pelo Zenit.

V. Guimarães: Bruno Duarte está de saída dos vimaranenses. O avançado brasileiro, de 26 anos, vai reforçar os sauditas do Damac FC a troco de 600 mil euros, valor que pode aumentar até 100 mil por objetivos, avança o jornal 'O Jogo'. Na época passada, o ponta de lança apontou 10 golos pelos vitorianos.

Santa Clara: Rildo está a caminho dos Açores para reforçar o meio-campo do Santa Clara. A mudança foi confirmada pelo Grémio, que o havia cedido ao Bahia, da Série B brasileira, sendo que o negócio deverá ficar fechado por uma verba a rondar os 1,2 milhões de euros.

Rio Ave: O presidente do clube vila-condense, António Silva Campos, continua esperançado em poder contar com o avançado Pedro Mendes, na próxima época. O acordo com o Sporting está selado, faltando apenas convencer o jogador, de 22 anos, a manter-se em Vila do Conde, depois dos 10 golos apontados na última época, na Liga 2.

Lourosa: O jovem médio Gustavo Teixeira, de 18 anos, foi contratado ao Leça. Na época passada, disputou 13 partidas pela equipa principal dos leceiros, entre Campeonato de Portugal e Taça de Portugal. Em Lourosa, Gustavo reencontra o técnico Luís Pinto.

Arsenal: Com a chegada de Zinchenko, contratado ao Manchester City, Nuno Tavares vê o seu espaço nos 'gunners' encurtar-se, e já se fala numa possível cedência do lateral português ao Brighton, que pode perder, neste mercado, o espanhol Marc Cucurella, pretendido pelo City.

Atlético de Madrid: Nahuel Molina é esperado nos próximos dias na capital espanhola para reforçar o Atlético. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os 'colchoneros' já chegaram a acordo com a Udinese para a contratação do lateral direito argentino. Incluído no negócio, Nehuen Pérez, que em Portugal jogou pelo Famalicão, fica em definitivo na Udinese.

Zenit: Wendel, antigo jogador do Sporting, renovou pelo emblema de São Petersburgo até 2027. Após firmar o novo vínculo, o médio brasileiro, de 24 anos, assumiu que gostaria de terminar a carreira no clube russo.

Palmeiras: Tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Endrick vai assinar o primeiro contrato profissional da carreira, aos 16 anos. O vínculo terá a validade de três temporadas e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Daniel Alves: O jogador com mais títulos conquistados na história do futebol vai prosseguir a carreira no México. Depois de ter visto o seu vínculo com o Barcelona expirar, o lateral direito brasileiro, de 39 anos, reforça o plantel do Pumas.