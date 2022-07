Saída no Benfica e Trincão quase fechado no Sporting

Tyronne Ebuehi é a última movimentação das águias, enquanto Francisco Trincão está perto de regressar ao futebol português.

Sporting: ​​​​​​​Francisco Trincão deverá mesmo ser reforço do Sporting. Jorge Mendes esteve na segunda-feira em reunião com os responsáveis do Barcelona e as negociações avançaram de boa forma, com o jornal Sport a avançar que o modelo negocial será um empréstimo de uma época com opção de compra de 20 milhões de euros. O Sporting irá pagar a totalidade do salário que, segundo sabe o JN, ronda os 1,6 milhões de euros por época.

Benfica: ​​​​​​​A limpeza no plantel encarnado continua. Tyronne Ebuehi é a última saída das águias, que já não entrava nos planos para a equipa principal, onde nunca se estreou. O lateral direito assinou com os italianos do Empoli até 2025, depois de empréstimos ao Twente e Veneza.

Roma: José Mourinho já o queria desde que treinava o Tottenham e agora finalmente conseguiu-o. Ziki Çelik assinou com a Roma até 2026, chegando proveniente do Lille a troco de sete milhões de euros. A chegada do lateral turco vem compensar a saída de Florenzi para o AC Milan.

Marselha: O guarda-redes francês Steve Mandanda está de saída do Marselha depois de ter representado o clube durante 14 temporadas. Segundo o L'Equipe, o Rennes chegou a um acordo para a transferência do guardião de 37 anos, campeão do mundo em 2018.

PSG: Os parisienses oficializaram o despedimento de Mauricio Pochettino após um ano e meio no comando técnico da equipa. O PSG já tinha comunicado na segunda-feira que iria apresentar o novo treinador Christophe Galtier esta terça-feira, numa conferência de imprensa marcada para o início da tarde.

Trofense: O médio Vilson Caleir é reforço do clube da Trofa para as próximas duas épocas, depois de ter terminado contrato com o Marítimo e foi apresentado junto do agente Jorge Teixeira, da Global Sports.

Vilson Caleir junto do agente Jorge Teixeira Foto: DR

Belenenses: Xavi Fernandes é a mais recente contratação do Belenenses para a nova temporada. O médio de 24 anos chega proveniente do Estrela da Amadora para reforçar o clube que irá competir na Liga 3.