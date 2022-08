Saída no F. C. Porto e Chelsea "louco" para reforçar o ataque

JN Hoje às 13:08 Facebook

Romário Baró deverá jogar no Casa Pia até ao final da época, cedido pelo F. C. Porto, enquanto Adrián Butzke pode estar de regresso a Paços de Ferreira. Em Inglaterra, o Chelsea está empenhado em reforçar o ataque, com o portista Pepê e o internacional português Rafael Leão metidos ao barulho. No Brasil, Lucho González, antigo médio do F. C. Porto, está perto de viver a primeira experiência enquanto treinador principal.

Paços de Ferreira: O Granada volta a emprestar o avançado Adrián Butzke aos "castores". Na temporada passada, o espanhol, de 23 anos, apontou dois golos nos 13 jogos que disputou com a camisola do Paços de Ferreira.

Marítimo: Matheus Costa renovou o contrato que o liga aos madeirenses até 2025. O anterior vínculo do defesa central brasileiro, de 27 anos, era válido até 2024, tendo acrescentado um ano no acordo agora alcançado. Em Portugal, Matheus jogou no Real, no Leixões e no Vizela, antes de se mudar para o Marítimo, na época passada.

Casa Pia: Romário Baró dever ser cedido, até ao final da época, pelo F. C. Porto. O médio, de 22 anos, volta a ser emprestado pelos dragões, depois da experiência no Estoril, na época passada.

Chelsea: O fecho do mercado promete ser agitado em Stamford Bridge. Anthony Gordon (Everton), Aubameyang (Barcelona), Pepê (F. C. Porto) e Rafael Leão (AC Milan) estão na lista de alvos a atacar pelos londrinos, que pretendem ainda colocar os excedentários, que ascendem a oito.

Valência: Edinson Cavani está a caminho do Mestalla, para reforçar o ataque do Valência. Em França, a possibilidade de o internacional uruguaio se mudar para Espanha é apontada como muito forte, sobretudo depois de o goleador ter rejeitado uma proposta do Nice.

Troyes: Rony Lopes muda-se para a Ligue 1 francesa, cedido pelo Sevilha. O internacional português parte para o terceiro empréstimo consecutivo, depois de experiências no Nice e no Olympiacos, nas duas últimas temporadas.

Ceará: Lucho González está a ser apontado como o mais forte candidato a suceder a Marquinhos Santos no comando técnico do Ceará, 15.º classificado da Série A brasileira. O antigo médio do F. C. Porto terminou a carreira de futebolista no ano passado e, esta época, foi adjunto de Alberto Valentim no Athletico Paranaense.

Drenthe: O internacional neerlandês Royston Drenthe foi apresentado pelo Racing Merida, dos distritais do futebol espanhol. Aos 35 anos, o antigo jogador do Real Madrid junta-se ao internacional angolano Manucho, que passou pelo Manchester United, no plantel do clube da Extremadura.