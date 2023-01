Saída no F. C. Porto e João Félix pode ter novo treinador

O lateral João Pedro saiu em definitivo do F. C. Porto rumo aos brasileiros do Grémio. Já João Félix, recentemente emprestado ao Chelsea, poderá ter outro treinador até ao final da época.

F. C. Porto: Estava ligado até ao final da época mas terminou o vínculo com o F. C. Porto. João Pedro abandonou os dragões em definitivo para assinar contrato com os brasileiros do Grémio por um ano, com outro de opção. Contratado ao Bahia em 2018, nunca se conseguiu afirmar no F. C. Porto e realizou apenas três partidas pela equipa principal.

Chelsea: João Félix ainda agora chegou ao Chelsea mas já poderá ter um novo treinador até ao final da temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o técnico Graham Potter tem o lugar em risco depois de uma série de maus resultados nos londrinos e, nas opções, o nome de Mauricio Pochettino é o mais forte. O treinador argentino passou oito épocas em Inglaterra (duas no Southampton e seis no Tottenham) até rumar ao PSG.

Wolverhampton: Pablo Sarabia está muito próximo de se tornar reforço do Wolverhampton. De acordo com a imprensa espanhola, o extremo irá custar ao Wolves cerca de cinco milhões de euros. Sarabia foi emprestado na época passada ao Sporting e foi perdendo espaço na presente temporada no PSG. Com poucos minutos, deverá agora experienciar uma nova aventura na carreira.

Manchester United: O Besiktas anunciou oficialmente que Wout Weghorst já não está vinculado ao clube turco. O avançado neerlandês vai ser reforço do Manchester United, emprestado pelo Burnley, que por sua vez já o tinha emprestado ao Besiktas. Agora, o United irá pagar cerca de três milhões de euros aos turcos para compensar a perda do atacante. O Manchester United também já confirmou a contratação.

Gil Vicente: ​​​​​​​O lateral Zé Carlos está de regresso a Barcelos. Contratado pelo Braga em 2020/21, foi emprestado ao Gil Vicente em 2021/22 pelos arsenalistas e, na presente temporada, foi novamente cedido, mas desta vez ao Ibiza. Após metade da época no conjunto espanhol, irá disputar o resto da época numa casa que já conhece.

Mafra: O clube da Liga 2 anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa senegalês Ousmane Diao, de apenas 18 anos, proveniente do Académie Foot Darou Salam de Dakar.

V. Setúbal: André Santos é o mais recente reforço do Vitória de Setúbal. O emblema que milita na Liga 3 anunciou esta sexta-feira a contratação do médio de 33 anos, que chega proveniente dos suíços do Grasshoppers. Em Portugal, André Santos já representou o Sporting, B SAD, União de Leiria, V. Guimarães e Arouca.