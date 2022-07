Saída no Sporting, Nani na Austrália e renovação na Roma de Mourinho

JN Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Rafael Camacho foi confirmado como reforço do Aris de Salónica, por empréstimo do Sporting até ao final da temporada. Também para a Grécia segue Carles Soria, que jogava no Estoril. Lá por fora, Nani mudou-se para a Austrália, enquanto a Roma e o Manchester City anunciaram renovações importantes.

Sporting: Enfim a oficialização. Há vários dias a treinar juntamente com o plantel do Aris, Rafael Camacho foi oficializado pelo clube de Salónica, num acordo de empréstimo válido até ao final da temporada. O avançado tinha, inclusivamente, participado num jogo-treino diante do campeão grego Olympiacos, de Pedro Martins, no qual até marcou um dos golos da vitória por 2-1.

V. Guimarães: Fim de caso. O Casa Pia, clube recém-promovido à Liga, cedeu "os direitos de inscrição desportiva" do extremo Jota Silva aos vimaranenses, informaram os dois clubes. O avançado português, de 22 anos, assinou até 2025 pelos vitorianos.

Estoril: Carles Soria deixa o plantel estorilista rumo aos gregos do PAS Giannina. O lateral direito espanhol, de 25 anos, assinou por três temporadas pelo emblema helénico. No Estoril, Soria conquistou o título de campeão da Liga 2, em 2020.

Torreense: O defesa Simão Rocha, de 21 anos vai continuar a representar a formação de Torres Vedras por empréstimo do Paços de Ferreira. O lateral esquerdo já tinha ajudado a formação do Oeste a conquistar a primeira edição da Liga 3 na época transata, tendo contribuído com dois golos em 26 jogos, avançando agora para a segunda temporada consecutiva no Torreense, agora no segundo escalão português. Na carreira enquanto sénior, Simão Rocha já representou o Real Massamá e o Amarante, ambos por empréstimo dos pacenses, clube onde terminou a etapa de formação, proveniente das camadas jovens do Freamunde.

Nani: O internacional português, de 35 anos, foi anunciado como reforço dos australianos do Melbourne Victory para as próximas duas temporadas. "Sei que é um clube que quer ter sucesso. Quero ajudar a isso", disse o avançado, ao sítio oficial do clube.

PUB

Manchester City: Rodri renovou até 2027 pelo campeão inglês. Contratado em 2019 ao Atlético de Madrid, o médio sente que, no City, dispõe de melhores condições para "ganhar troféus". "Temos tido muito sucesso desde que cheguei. Isso é algo que me deixa muito orgulhoso mas, para ser sincero, esse sucesso tornou-me mais sedento. Assim que começas a vencer títulos importantes, não queres parar", acrescentou o internacional espanhol, de 26 anos.

Roma: Indiscutível na equipa de José Mourinho, Gianluca Mancini renovou até 2027 pelo clube romano. O defesa central italiano, de 26 anos, já ultrapassou a barreira dos 100 jogos disputados com a camisola da Roma, aonde chegou em 2019, proveniente da Atalanta.

Atlético de Bilbao: Ander Capa renovou pelos bascos até 2024. Apesar de o acordo ser válido por das épocas, o defesa, de 30 anos, pode deixar o clube em 2023, caso não sejam cumpridos determinados objetivos individuais e coletivos.

Almería: Apontado ao F. C. Porto no último mês, o defesa central do Santos, Kaiky, vai reforçar o plantel do Almería, recém-promovido à Liga espanhola. Apontado como o "novo Marquinhos", o jovem, de 18 anos, tem um valor de mercado de 8 milhões de euros, segundo o sítio 'Transfermarkt', e era igualmente seguido pelo Barcelona.