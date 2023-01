Saída oficial no Benfica e candidatos da Liga 2 reforçam-se

Helton Leite deixou o Benfica para rumar à Turquia, onde vai representar o Antalyaspor. Vilafranquense e Farense apresentaram reforços de inverno para atacar a segunda metade da temporada.

Benfica: O guardião brasileiro Helton Leite já não é jogador das águias, tendo-se transferido para a Turquia. No Antalyaspor será treinado pelo ex-jogador Nuri Sahin, na equipa que ocupa a 15.ª posição do campeonato. O jogador de 32 anos, contratado em 2020 ao Boavista, deixa a Luz ao fim de duas temporadas e meia, período no qual disputou 34 jogos, tendo até merecido elogios de Roger Schmidt. "O Helton quis sair, teve a oportunidade de ir para a Turquia. Ele é uma grande pessoa, um bom guarda-redes, demasiado bom para ser o número dois", afirmou o treinador alemão.

Vilafranquense: Madi Queta é o mais recente reforço do quinto classificado da Liga 2, vindo dos búlgaros do Cherno More. O extremo, ex- F. C. Porto, regressa a Portugal, onde também já representou o Farense, e está muito feliz com o novo clube. "Regressar a Portugal é muito bom. Estive apenas seis meses fora, mas agora estou num lugar onde tanto o mister como a direção me querem, e isso é sempre positivo", disse o atacante, de 24 anos.

Farense: Também na Liga 2, chegou mais um reforço a uns dos candidatos pelo título. O Farense anunciou a contratação de Sapara, a título de empréstimo por uma época e meia, que jogava na Liga, pelo Portimonense. O extremo nigeriano, de 27 anos, volta assim a uma casa que bem conhece e que já representou em 2014/15.

Turquia: Pêpê e o Ankaraguçu chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. O médio, de 25 anos, formado no Benfica, vai agora regressar ao Olympiakos, clube pelo qual estava cedido ao 13.º classificado da liga turca. A decisão deverá estar relacionada com o pouco tempo de jogo de Pêpê, que apenas atuou sete vezes nesta temporada.

Inglaterra: Depois de um verão onde apresentou mais de 20 reforços, o Nottingham Forest parece não ter acabado as contratações. Desta vez anunciou a chegada de Chrid Wood, por empréstimo do Newcastle. O acordo pelo avançado, de 31 anos, internacional pela Nova Zelândia, envolve uma opção de compra no final da época, que significaria que Wood assine contrato com o Nottingham até 2024. O atacante foi uma das contratações mais caras da história do Newcastle.