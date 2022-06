Saída para o Fulham nas mãos de Palhinha

Médio tem convite dos "cottagers" e já há acordo entre clubes

Após o avanço nas negociações entre os dois clubes, só faltará a decisão de João Palhinha, para a transferência do médio para o Fulham, de Marco Silva, se concretizar neste defeso, num negócio a rondar os 20 milhões de euros.

Num duelo inglês, o clube londrino ultrapassou o Wolverhampton, de Bruno Lage, e chegou a um princípio de acordo com o Sporting, para garantir o médio de 26 anos, que estará perto de assumir a primeira experiência no estrangeiro.

Com contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 60 milhões, a transferência deverá ser concretizada por um terço do valor. O interesse dos clubes ingleses, ambos treinados por técnicos portugueses já espoletou uma subida nos valores da oferta. Segundo o site "transfermarkt", João Palhinha está avaliado em 25 milhões.