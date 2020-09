Saída prevista no Sporting e João Félix ligado ao Manchester United

JN Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Em dia pouco movimentado, houve novidades no Bessa, com o Boavista a assegurar o empréstimo de uma promessa do futebol brasileiro.

Sporting: Marco Acuña está de malas feitas para Sevilha. A imprensa assegura que o acordo entre os dois clubes está praticamente feito e que os leões receberão cerca de 10 milhões de euros pela transferência. Segundo a "Marca", o acordo contempla mais-valias financeiras mediante a concretização de determinados objetivos.

Boavista: Nathan é a mais recente contratação dos axadrezados. O defesa brasileiro, de 19 anos, chega ao Bessa por empréstimo do Vasco da Gama (Brasil) e o acordo é válido até ao final da temporada. Nathan é lateral-direito e fará concorrência a Reggie Cannon.

Manchester United: O jornal "Daily Star" adiantou este sábado a possibilidade de João Félix se juntar a Bruno Fernandes em Old Trafford. A notícia dá conta de que o avançado português está entre as alternativas a Jadon Sancho, cuja saída do Borussia Dortmund está complicada.

Milan: No mesmo dia, os "rossoneri" garantiram duas contratações. Enquanto Tatarusanu chega para a baliza e para fazer concorrência a Donnaruma, Ante Rebic é reforço para o ataque, proveniente do Frankfurt. Os dois jogadores já foram apresentados.

Almeria: Makaridze deixa o V. Setúbal para rumar ao futebol espanhol. O guarda-redes georgiano, que passou os últimos seis anos no futebol português, vai rumar ao Almería, da II Divisão de Espanha, onde terá José Gomes como treinador.