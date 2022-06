Saídas levam a novo investimento no meio-campo do Sporting

André Bucho Ontem às 22:38 Facebook

Palhinha e Matheus Nunes podem deixar Alvalade e Rúben Amorim quer mais um médio.

Com a chegada de Morita assegurada e em breve anunciada pelo Sporting, Rúben Amorim pediu à Direção de Alvalade mais um médio caso se confirmem as saídas de Palhinha e Matheus Nunes, apurou o JN. Se o primeiro tem em mãos uma oferta do Fulham de 20 milhões, à qual deve dar resposta final esta semana, o segundo é muito cobiçado em Inglaterra e a permanência de leão ao peito não é, de todo, um dado adquirido.

Rúben Amorim conta com o nipónico contratado ao Santa Clara para ocupar uma das vagas no meio-campo, onde também há Ugarte, Daniel Bragança e a promessa Dário Essugo. No plantel, há ainda jogadores como Pedro Gonçalves e Tabata que podem desempenhar o papel. Ainda assim, o técnico do Sporting deseja elementos com um perfil próximo de Matheus Nunes, de forma a manter a competitividade no plantel, em especial numa temporada em que a fase de grupos da Liga dos Campeões será condensada num período mais curto.