Saídas no Liverpool e Arsenal e Tchouaméni certo no Real Madrid

Divock Origi abandona a formação de Jurgen Klopp rumo ao AC Milan, enquanto Lacazette está de regresso ao Lyon.

Liverpool: O avançado Divock Origi, um dos heróis da Liga dos Campeões em 2019, não vai renovar contrato e vai sair do Liverpool. O clube de Merseyside anunciou esta quinta-feira a saída do belga, que ao serviço dos "reds" conquistou seis títulos, incluindo uma Premier League e uma Liga dos Campeões, e marcou 41 golos. Origi está apontado a uma transferência para o AC Milan.

Lyon: Alexandre Lacazette está de regresso ao Lyon cinco anos depois. O avançado francês terminou a ligação com o Arsenal, clube onde passou as últimas cinco épocas e marcou 72 golos, para voltar a "casa". Lacazette foi formado no Lyon e passou mais de uma década no clube. Ainda no emblema francês, Anthony Lopes prolongou o contrato por mais duas temporadas, ficando vinculado até 2025.

Real Madrid: ​​​​​​​O negócio por Aurelién Tchouaméni está praticamente certo. O jornalista Fabrizio Romano informou esta quinta-feira que o contrato está terminado e que o médio francês irá completar os exames médicos após a partida frente à Croácia, a contar para a Liga das Nações. O Mónaco deverá receber cerca de 80 milhões de euros pela contratação.

Valência: ​​​​​​​Gonçalo Guedes e Thierry Correia vão ter um novo treinador no Valência. O técnico italiano Gennaro Gattuso foi anunciado nos "los che" substituindo José Bordalás. Gattuso esteve a época passada sem treinar, tendo passado por Nápoles, AC Milan, Pisa, OFI, Palermo e Sion.

PUB

Flamengo: ​​​​​​​Paulo Sousa está de saída do Flamengo. A imprensa brasileira avança esta quinta-feira que o treinador português já comunicou ao plantel que irá rescindir mutuamente o contrato com o clube carioca.