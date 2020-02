Saint-Etienne avança para as meias-finais

Ontem às 23:14 Facebook

"Les Verts" ganham 2-1 ao Épinal, da quarta divisão, e juntam-se a Rennes, Paris Saint-Germain e Lyon.

O Saint-Étienne qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça de França em futebol ao derrotar fora o Épinal, do quarto escalão, por 2-1.

A vitória começou a desenhar-se aos 37 minutos, quando o gabonês Denis Bouanga inaugurou o marcador e fez o resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, Madhi Camara aumentou a vantagem do Saint-Étienne para dois golos, aos 58 minutos, mas a equipa do Épinal reduziu quatro minutos volvidos, aos 62, reentrando na discussão do resultado e da eliminatória, mas não conseguiu chegar ao empate para forçar o prolongamento.

O Saint-Etienne garantiu assim a última vaga em aberto para as meias-finais, onde já estavam o Rennes, que eliminou o Belfort, do quarto escalão, o Paris Saint-Germain, que deixou pelo caminho o Dijon, e o Lyon, carrasco do Marselha.