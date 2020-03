Saint-Étienne na final da Taça de França 38 anos depois. Adeptos não resistem e "invadem" relvado

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:23 Facebook

O Saint-Étienne qualificou-se para a final da Taça de França 38 anos depois e o festejo dos adeptos foi impressionante.

O jogo entre o Saint-Étienne e o Rennes foi impróprio para cardíacos, isto se for adepto da equipa da casa. Os "Les Verts" entraram a perder, mas conseguiram dar a volta ao resultado com um golo no tempo de compensação.

Apuraram-se assim para a final da Taça de França 38 anos depois. Para celebrar, imensos adeptos invadiram o terreno de jogo e festejaram a vitória de forma impressionante.

Veja o vídeo: