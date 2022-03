Salah "chocado" com o sétimo lugar na Bola de Ouro

JN Hoje às 10:55 Facebook

Avançado do Liverpool surpreendido com a classificação no prémio de melhor jogador do mundo atribuído pela "France Football" e também pela exclusão do melhor onze do ano da FIFA.

Em estado de choque. Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool, revelou estupefação pela classificação - sétimo lugar - nos prémios referentes à Bola de Ouro.

"Fiquei chocado por não ter uma melhor posição na votação, mas não posso fazer nada. Ninguém no mundo esperava que fosse sétimo, mas aconteceu", disse o futebolista em declarações à DMC.

Por outro lado, o atleta lamentou ainda não ter sido eleito para o melhor onze do ano nos prémios da FIFA. "Não acho que exista uma conspiração, mas sim escolhas que não estão certas até em muitos países em que o futebol não é popular. Não sei em que basearam essas opções, mas não acredito em conspirações", concluiu.