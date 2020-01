Salah marca e dá a marcar na vitória do Liverpool em casa do West Ham

Hoje às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool venceu esta quarta-feira no terreno do West Ham por 2-0, no jogo em atraso da 18ª jornada da Liga inglesa, com Mohamed Salah a marcar um golo e a oferecer o outro.

O internacional egípcio abriu o marcador aos 35 minutos, na execução de um penálti cometido sobre o companheiro e internacional belga Divock Origi, e Alex Oxlade-Chamberlain fechou a contagem já na segunda parte, aos 52 minutos, a concluir uma assistência de Salah num lance de contra-ataque.

Com mais estes três pontos, o Liverpool, ainda invicto, mantém-se firme no topo da classificação da 'Premier League', quando faltam 14 jornadas para o fim, com 70 pontos, seguido do Manchester City, com 51, do Leicester, com 48, e do Chelsea, com 40, enquanto o West Ham é 17º classificado, com 23 pontos, o primeiro lugar acima da 'linha de água', mas tem o 18º e o 19º, Bornemouth e Watford, respetivamente, com os mesmos pontos.