Salah renova com o Liverpool

Egípcio torna-se o jogador mais bem pago da história dos "reds"

A duração do contrato não foi oficializada pelo clube inglês, que apenas revelou tratar-se de um acordo de "longa duração", mas a imprensa inglesa avança que é até 2025. Salah, eleito o melhor jogador da Premier League na época passada, vai auferir um salário recorde em Anfield, de cerca de 1,5 milhões de euros por mês.

"Demorou algum tempo, mas agora está tudo resolvido e podemos pensar em ganhar mais títulos. É um dia feliz para toda a gente. Nos últimos cinco ou seis anos, estivemos sempre no topo e na época passada quase conquistámos quatro troféus. Estamos em boa posição para lutar em todas as competições", afirmou Salah, que chegou ao Liverpool em 2017, somando 254 jogos e 156 golos pela equipa treinada por Jurgen Klopp.

Neste defeso, o Liverpool reformulou o ataque com a contratação de Darwin ao Benfica e a venda do passe de Sadio Mané ao Bayern, isto depois de, em janeiro, ter adquirido Luis Díaz ao F. C. Porto. Na frente, os "reds" contam ainda com Diogo Jota e Firmino. O belga Origi e o japonês Minamino também saíram, para AC Milan e Mónaco, respetivamente.