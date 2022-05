Salário de Gozte é entrave ao desejo de Schmidt

O novo treinador, Roger ​​​​​​​Schmidt, admitiu interesse em Mario Gotze, do PSV, mas a contratação pelos encarnados mantém-se em "banho-maria".

A cláusula de rescisão é acessível (cerca de quatro milhões de euros), mas o mesmo já não se poderá dizer relativamente ao salário. Com contrato até 2024 no emblema neerlandês, o internacional germânico, de 29 anos, aufere entre 2,5 e três milhões de euros limpos por época, um valor demasiado alto para as finanças da SAD. Ainda assim, o Benfica tenta dar a volta ao texto com a possibilidade de dar um prémio de assinatura ao futebolista ou de estabelecer prémios por objetivos.

As negociações podem arrastar-se durante as próximas semanas e tudo indica que se trata de um jogo de paciência. A vontade do jogador vai também ser preponderante, sendo que, no final da época, projetou uma mudança na carreira.