Salários igualados entre homens e mulheres em acordo histórico

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer) anunciou um acordo histórico que irá permitir que as mulheres tenham salários iguais aos dos homens na seleção. A Federação dos EUA torna-se a primeira do mundo a igualar os prémios do Campeonato do Mundo para a seleção feminina e masculina nas suas participações na competição.

Cindy Parlow Cone, presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos mostrou-se orgulhosa com a decisão: "É um momento verdadeiramente histórico. Estes acordos mudaram o futebol para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de o mudar em todo o mundo", afirmou a dirigente

Este acordo histórico abrange aspetos como o "salário igual para trabalho igual", "benefícios para a seleção nacional", "melhores ambientes de jogo e treino", "mais benefícios (seguro, licença parental e incapacidade a curto prazo)" e "impacto da ratificação na resolução de ações judiciais de igualdade salarial".