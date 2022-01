Salcedo surge como alternativa a Rúben Semedo

Nuno A. Amaral Hoje às 19:07 Facebook

Central mexicano do Tigres está referenciado pela SAD portista para o reforço da defesa.

O F. C. Porto continua em busca de reforços para o eixo da defesa e o mexicano Carlos Salcedo é um dos nomes referenciados pela SAD azul e branca. O central, de 28 anos, está na última época de contrato com o Tigres, um dos principais clubes do México, e, segundo a CNN, tem o passe avaliado em três milhões de euros.

Ao que o JN apurou, a prioridade dos portistas continua a ser Rúben Semedo, mas o processo estagnou nos últimos dias e o Olympiacos não parece disposto a libertar o internacional português por empréstimo, conforme é pretensão do F. C. Porto.

A necessidade de contratar um central é considerada urgente por Sérgio Conceição, que esta sexta-feira voltou a referir-se ao tema, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, dizendo que está "há mês e meio" a lidar com a escassez de opções para a posição, devido aos problemas físicos de Pepe e de Marcano.