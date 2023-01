Salgueiros B-Gervide termina após confusão

Rui Cardoso Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro entre o Salgueiros B e o Gervide, da segunda divisão distrital, acabou aos 55 minutos após um episódio de confusão entre um elemento salgueirista e um jogador do Gervide que teve reflexos no relvado.

Em Campanhã, o encontro entre o Salgueiros B e o Gervide não acabou como esperado. O árbitro Gonçalo Martins terminou o jogo aos 55 minutos (vencia a equipa da casa por 1-0) após um episódio de confusão entre um elemento do staff salgueirista, que estava a assistir à partida na bancada, e um jogador do clube gaiense.

O incidente teve reflexos no relvado, gerando-se uma confusão entre os jogadores. Os elementos das forças policiais presentes no Complexo Desportivo de Campanhã, juntamente com alguns adeptos, tiveram de intervir. Segundo apurou o JN, o árbitro colocou no relatório de jogo que dois jogadores do Gervide agrediram um elemento da equipa de arbitragem.