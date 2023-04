Salgueiros condena incidentes no jogo com o Pedras Rubras

JN Hoje às 19:34 Facebook

Em comunicado, o emblema de Paranhos revela que um jogador salgueirista precisou de ser assistido no hospital e que um adepto afeto à equipa maiata foi detido. PSP não confirma.

O Salgueiros-Pedras Rubras, da primeira divisão distrital de juniores da A. F. Porto, promete continuar a fazer correr muita tinta. Em comunicado, o emblema salgueirista condena os incidentes e faz mais revelações sobre o que aconteceu no Complexo Desportivo de Campanhã, junto ao Cerco do Porto.

Nas redes sociais, o departamento de formação do Salgueiros condenou "os graves incidentes ocorridos" e desmentiu as declarações do treinador do Pedras Rubras, após o jogo.

"Decorria a primeira parte do encontro quando no seguimento de um desentendimento entre dois atletas, vários adeptos do Pedras Rubras entraram dentro do terreno de jogo tendo agredido um dos nossos atletas. Adepto esse que foi identificado e detido pela polícia", indica o clube portuense.

"Repudiamos e iremos agir sobre as falsas declarações do treinador do Pedras Rubras ao Jornal de Notícias onde acusa o staff do Salgueiros de se intrometer, quando o mesmo a intervenção que teve foi de separar o atleta do Pedras Rubras, onde já depois de ter sido expulso se dirigiu em corrida para um atleta com clara intenção de o agredir", pode ler-se no comunicado.

"Ficamos chocados igualmente com a declaração de que o pai do atleta do Pedras Rubras foi agredido, qual foi esse mesmo adepto que foi detido por agressão ao nosso atleta", denuncia o Salgueiros, que atualizou o estado de saúde do jogador salgueirista que foi ao hospital: "O nosso atleta esteve em observação no hospital até às 3 da manhã, tendo regressado hoje de manhã para nova observação, encontrando-se agora em casa".

Fonte ligada à PSP confirmou, ao JN, que não ocorreu nenhuma detenção.