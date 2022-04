Salgueiros e Trofense rescindem com treinadores

JN Hoje às 14:37, atualizado às 14:45 Facebook

O Salgueiros, do Campeonato de Portugal, e o Trofense, da Liga 2, rescindiram com os respetivos treinadores.

Depois da derrota na receção ao São Martinho, Rui Amorim acabou por deixar o comando técnico do Salgueiros e Pedro Lomba foi o escolhido para tentar levar a equipa à Liga 3. Atualmente a disputar a Zona Norte da fase de subida do Campeonato de Portugal, o Salgueiros está no quarto lugar com cinco pontos, a dois do líder Lank Vilaverdense e, no próximo domingo, defronta o Leça.

Já na Liga 2, o Trofense, que não vence há 11 jogos, oficializou a saída do técnico Francisco Chaló, quando faltam apenas quatro jornadas para terminar a época na Liga 2. Sérgio Machado, que entre 2019 e 2021 liderou a equipa da AD Sanjoanense, é o novo técnico.

"As duas partes chegaram a acordo para a cessação da ligação que vigorava até ao final da temporada. A administração do Clube Desportivo Trofense realça o permanente empenho e dedicação de Francisco Chaló em cada dia de trabalho no clube, salientando as suas qualidades e o respeito mútuo, patente neste momento em que as partes entenderam que o fim da relação contratual seria o melhor para ambos", pode ler-se em comunicado.