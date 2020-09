Salgueiros homenageia campeões juvenis da época 1986/87

JN Hoje às 17:38 Facebook

O clube de Paranhos atribui diploma de mérito desportivo aos jogadores que garantiram a subida à 1.ª Divisão Nacional de juvenis, em 1986/87.

A Direção do Salgueiros atribuiu o diploma de mérito desportivo aos jogadores que colocaram, pela primeira vez, a equipa de juvenis do clube de Paranhos na 1.ª Divisão Nacional, na época 1986/87.

Alguns elementos dessa equipa chegaram mesmo a fazer carreira no futebol profissional como são os casos de Miguel Barros, Zé Carlos, Nilson, Albertino e Leão. Curiosamente, estes dois últimos jogadores vestiram a camisola do Salgueiros no principal escalão do futebol português.

A subida aos nacionais, na época 1986/87, aconteceu depois de uma final a duas mãos com o Rio Ave. Em casa, o Salgueiros, treinado por Filipe Petrónio, venceu por 4-1 e em Vila do Conde empatou a um golo.