Salgueiros inaugura a Casa da Formação

Sá Pinto, antigo jogador do clube de Paranhos, esteve presente na cerimónia e foi homenageado.

O Sport Comércio e Salgueiros inaugurou, na manhã deste sábado, a Casa da Formação em Paranhos, junto à sede social do clube na Rua Leonardo Coimbra, no Porto.

A cerimónia contou com a presença de figuras ilustres do mundo salgueirista. Ricardo Sá Pinto não faltou à chamada e, mal entrou no edifício e foi abordado por alguns amigos presentes e disse: "Esta é a nossa Alma, não podia faltar."

O atual treinador de futebol é o futebolista formado no clube de Paranhos mais internacional de sempre e, em jeito de homenagem, a Direção liderada por Gil Almeida homenageou Sá Pinto com um mural na parede do edifício, ao lado de outro grande símbolo do clube: Jorginho ex- futebolista e capitão do Salgueiros.

A cerimónia contou com a presença de António Godinho, presidente da SAD do Salgueiros, José Neves presidente da A. F. Porto, Hélder Postiga diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Catarina Araújo vereadora do desporto da Câmara Municipal do Porto e Alberto Machado presidente da Junta de Freguesia de Paranhos.