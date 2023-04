Salgueiros não perde o jogo com o Marítimo B

Hoje às 09:42 Facebook

O Salgueiros não será punido com derrota na sequência da interrupção do jogo com o Marítimo B, por alegada agressão de um jogador dos portuenses ao árbitro. O Conselho de Disciplina decidiu, apenas, que o encontro, referente à 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, realizado a 5 de fevereiro passado, no Porto, terá de ser concluído.

Recordamos que a partida acabou abruptamente aos 88 minutos, com 1-1 no marcador, depois do árbitro João Loureiro considerar que não tinha condições para prosseguir, após ter sido alegadamente agredido (cabeçada) pelo jogador salgueirista Turé.

O Conselho Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que já havia punido o futebolista infrator com dois jogos de castigo, por ofensas corporais e conduta violenta, instaurou então um processo disciplinar, tendo agora decidido não impor qualquer sanção ao Salgueiros. O CD defende que o tempo em falta deve ser cumprido, como defendia a equipa de Paranhos, mas a situação encontra-se nas mãos da FPF, que, como organizadora da prova, até pode considerar o jogo como concluído.