Salgueiros segue em frente na Taça de Portugal

O Salgueiros qualificou-se, esta segunda-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os salgueiristas, que disputam o Campeonato de Portugal, eliminaram o Sporting da Covilhã, da Liga 2, derrotado por 2-1, no Complexo Desportivo de Campanhã, no Porto.

O Salgueiros não podia desejar melhor entrada no jogo, pois colocou-se em vantagem logo aos dois minutos, com um golo do guineense Greenwood. Os serranos conseguiram reagir e empatar aos 24 minutos, num cabeceamento de Deivison, na sequência de um pontapé de canto.

Só que o Salgueiros não tremeu e voltou a adiantar-se no marcador à passagem dos 37 minutos. E que golaço apontou o cabo-verdiano Yannick Semedo, a desfazer a igualdade com um remate fulminante de fora da grande área.

O Covilhã procurou o empate, mas sem grande esclarecimento no ataque, e acabou abrir espaços na retaguarda que o Salgueiros desaproveitou para sentenciar o jogo. Só que a equipa portuense mostrou-se sólida a defender e impôs a primeira derrota ao treinador Nuno Capucho desde que este assumiu o comando dos serranos, em substituição de Dauto Faquirá.

Hoje realizam-se mais quatro jogos, a saber: Penafiel-Marítimo (14 h), Real Massamá-Belenenses SAD (16.45 h), Académica-Varzim (19.30) e Sacavenense-Sporting (21.15). Para que a terceira eliminatória fique completa ficam a faltar os encontros Casa Pia-Nacional (25 de novembro), Club Estrela-Farense (3 de dezembro) e Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril-Lusitano de Évora, estes dois últimos adiados para 9 de dezembro depois de terem sido detetados casos positivos de covid-19 nas equipas de São João da Madeira e do Alentejo.