Salina antevê clássico com o Sporting: "É um jogo de título, temos que ganhar"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Daymaro Salina, pivot do F. C. Porto, vê o duelo com o Sporting, no sábado, para a 23.ª jornada do campeonato, como "um jogo de título" e garante que os dragões estão "confiantes, como sempre".

F. C. Porto e Sporting defrontam-se, no sábado, no Dragão Arena, num clássico que pode vir a ser decisivo para as contas finais da Liga portuguesa de andebol.

Com 22 jornadas disputadas, os leões lideram, ainda invictos, o campeonato com 64 pontos, mais do que os dragões, campeões nacionais em título, que seguem na segunda posição.

PUB

"Este é um jogo de título. Se queremos alcançar os nossos objetivos, temos que ganhar. Não pode ser de outra forma", anteviu Daymaro Salina, pivot dos portistas, que garante que "o grupo está confiante, como sempre".

Sobre o Sporting, o internacional português fala de "uma equipa que joga rápido", tal como os dragões, pelo que, "se calhar, não vai ser um jogo muito técnico", antes "com muitas transições".

"É um clássico e os clássicos jogam-se mais com o coração", completou o jogador, de 35 anos, aos canais oficiais dos azuis e brancos.

O F. C. Porto iniciou a temporada com alguns tropeções, mas chega à fase das decisões a depender apenas de si para revalidar o título de campeão nacional.

"Não começámos muito bem a época, até porque tínhamos alguns jogadores novos que precisavam de ser integrados, mas acho que agora estamos num momento muito bom e vamos numa boa sequência de vitórias", explicou Salina.

O clássico entre o F. C. Porto e o Sporting joga-se no sábado, a partir das 18 horas, no Dragão Arena.