Salvador Agra confirma adeus ao Tondela

O avançado português anunciou, na sua conta oficial do Instagram, que deixou de fazer parte do Tondela, clube que caiu no final desta época para a Liga 2.

"Jamais seria esta publicação que queria ou desejava fazer, contudo, com todo o meu respeito, carinho e admiração por esta cidade, por este clube, deixo aqui umas palavras vindas do coração", começou por escrever Salvador Agra.

No texto publicado naquela rede social, o avançado destacou que, para si, "foi um orgulho representar" a "família" do Tondela. "Mais do que jogar dentro das quatro linhas, joguei fora de campo ganhando amizade e carinho por esta gente", acrescentou.

"Aqui vivi muitos momentos felizes. Ontem [domingo] fizemos história, foi um momento único e especial que jamais esquecerei. Ao longo da minha vida tive pessoas que foram e vieram, todas elas deixaram uma marca no meu coração", reconheceu.

O avançado, de 30 anos, natural de Vila do Conde, chegou ao Tondela em agosto de 2020 e assinou um contrato válido por duas épocas, até ao final de junho de 2022, na altura, vindo dos polacos do Legia Varsóvia.

"Ao longo destes anos, já aprendi muito, assim como já errei muito, mas o mais importante em todo o processo foi a aprendizagem. Tudo o que é especial jamais perde o seu lugar", escreve Salvador Agra na sua página oficial no Instagram, onde agradece ao Tondela "por tudo".

O Tondela terminou a Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a Liga 2. Também chegou à final da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto, com quem perdeu por 3-1.