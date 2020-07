Salvador ataca Sporting: "Cláusula de rescisão de Amorim não foi paga até hoje"

JN Hoje às 01:25 Facebook

O presidente do S. C. Braga foi à sala de Imprensa do Municipal de Braga, após o triunfo sobre o F. C. Porto, onde lançou duras críticas ao Sporting, que acusa de "tudo ter feito para tirar" o terceiro lugar ao clube que preside, quando os leões foram lá "contratar Rúben Amorim".

Sobre este tema, António Salvador acrescentou: "Infelizmente, por questões de circunstâncias em que nada o Braga poderia fazer, ele (Rúben Amorim) decidiu ir para outro clube que se comprometeu a pagar a cláusula de rescisão, que não foi paga até hoje. Deixou-nos numa situação muito difícil, a recorrer a treinadores internos para acabar a época. Não havia treinadores no mercado, fomos buscar o Custódio e veio a pandemia".

Na hora de endereçar os louros pela conquista do terceiro lugar, numa época em que o S. C. Braga também venceu a Taça da Liga, o presidente dos minhotos falou de todos os treinadores que passaram pelo comando técnico. Evocou Abel Ferreira "que preparou a época", agradeceu a Sá Pinto, "por todos os recordes que bateu na Liga Europa", e a Rúben Amorim "pela campanha que fez no campeonato e pela conquista da Taça da Liga", explicou que Custódio "entendeu que não tinha condições para continuar" e, por isso, veio Artur Jorge que consumou o terceiro posto na Liga.

De qualquer forma, foi aos adeptos e aos jogadores que deixou os maiores elogios. "A partir de amanhã (domingo) vamos começar a preparar a próxima época, porque arrancámos dia 13", concluiu António Salvador, já depois de ter deixado mais uma farpa ao Sporting.

"Obrigado a todos os treinadores que cá estiveram, todos fizeram o possível para que fosse uma época histórica, uma época muito boa. Bem sei que tudo fizeram para que esse terceiro lugar não fosse nosso, a começar por terem vindo contratar o nosso treinador (Rúben Amorim). Mas somos fortes e não nos conseguiram derrubar".