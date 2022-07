Salvador e o assédio a Carmo e Horta: "Uns fazem-no através de terceiros, outros com lisura"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:10 Facebook

Com David Carmo e Ricardo Horta no epicentro do turbilhão do mercado, o presidente da SAD bracarense, António Salvador, aponta ao "preço justo" por "dois dos melhores jogadores do campeonato".

António Salvador garantiu que David Carmo, apontado ao F. C. Porto, e Ricardo Horta, alvo assumido do Benfica para 2022/2023, vão-se apresentar em Braga na próxima segunda-feira, para darem início aos trabalhos de pré-temporada dos arsenalistas. A dupla foi autorizada a juntar-se mais tarde à equipa devido à convocatória para os jogos de Portugal na Liga das Nações, no mês passado.

"Fala-se tanto de Ricardos que já estou cansado de ouvir esse nome. É o nosso capitão e um jogador muito importante para o nosso clube. Na segunda-feira vai apresentar-se ao trabalho, tal como o (David) Carmo. Esperemos que possam vestir a nossa camisola durante toda a época", referiu o dirigente.

Ainda sobre Ricardo Horta, António Salvador disse esperar que "a nova época seja de grandes conquistas, pessoais e coletivas". "Já conseguiu entrar na história do Braga ao tornar-se no melhor marcador de sempre deste clube. É capitão e um exemplo como profissional", completou.

Lembrando, ainda assim, que "o Braga, todos os anos, tem de vender, porque as receitas operacionais não cobrem os custos", o presidente da SAD arsenalista sublinhou que quem quiser levar Ricardo Horta ou David Carmo do Minho "terá de pagar o justo valor" por "dois dos melhores jogadores do campeonato e de seleção", lembrando ainda que "há muita forma de fazer abordagens".

"Uns fazem-no através de terceiros e da comunicação social, outros de uma forma correta, com lisura. Nesses casos, poderemos conversar", pormenorizou.

Sobre a próxima época, o presidente arsenalista assegurou que "a aposta na formação é para continuar", e acrescentou que "não saindo ninguém", não fará novas contratações.

"O Braga é um clube que luta sempre para vencer. Vai fazer o seu trajeto. Não temos os recursos de outros clubes, mas com menos conseguimos desafiar os que têm mais. Esse é o nosso caminho", acrescentou.

As declarações de António Salvador foram proferidas durante a apresentação da Moosh, casa de apostas desportivas e jogos online, como novo patrocinador do clube para os próximos três anos. Na cerimónia, realizada esta tarde, em Braga, António Salvador assegurou que "esta parceira vai acrescentar valor às duas marcas".