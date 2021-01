Salvador felicita Abel Ferreira, "treinador à imagem do Braga"

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

O presidente do Sporting de Braga, clube que Abel Ferreira treinou, deu este sábado os parabéns ao técnico pela conquista da Taça dos Libertadores ao serviço do Palmeiras, destacando a humildade, ambição e exigência.

"Fico feliz pelo facto do Abel ter conquistado esta importante prova internacional e não tenho dúvidas de que vai continuar a trilhar o seu caminho de sucesso. Parabéns!", disse António Salvador num depoimento escrito recolhido pela Lusa.

O dirigente recordou a chegada do técnico a Braga, em 2014, para a equipa B e disse ter percebido, "desde cedo, que seria um treinador à imagem do Sporting de Braga".

"Humilde, ambicioso, exigente, metódico, estudioso e sempre à procura de evoluir. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria acabar por chegar ao topo. Trilhou o seu percurso na equipa B e chegou, sem surpresa, à nossa equipa principal", recordou.

Apesar de não ter vencido nenhum troféu, António Salvador destacou ainda o legado de Abel Ferreira à frente da equipa arsenalista.

"Não conquistou nenhum título, bem sei, mas isso não quer dizer que não tenha deixado um legado importante: foi com ele que o Sporting de Braga atingiu o maior número de pontos no campeonato [75, em 2017/18], contribuindo de forma decisiva para o crescimento do nosso clube", lembrou.

António Salvador frisou que Abel Ferreira "saiu do clube quando tinha de sair, pois o PAOK fez uma proposta irrecusável".

"Nunca tive dúvidas de que iria fazer um excelente trabalho, não apenas na Grécia, como também em qualquer outro país ou continente, como se está a provar no Palmeiras. O Abel Ferreira é mais um caso de sucesso de treinadores que passam por Braga e que atingem patamares de excelência internacional. Foi o caso, entre tantos outros, de Leonardo Jardim, de Jorge Jesus ou de Paulo Fonseca", disse.

Abel Ferreira, que sucede a outro treinador português, Jorge Jesus, que ganhou pelo Flamengo na anterior edição, como vencedor da Taça dos Libertadores, chegou a Braga para treinar a equipa B em 2014/15.

O técnico assumiu em definitivo o comando técnico da equipa principal na parte final da época de 2016/17, mas a estreia como treinador da equipa principal, como interino, deu-se mais cedo nessa época, à 14.ª jornada, quando fez a transição entre José Peseiro e Jorge Simão e foi a Alvalade ganhar ao Sporting por 1-0.

Como jogador, Abel Ferreira representou o Sporting de Braga durante uma época e meia: chegou em 2004/05, proveniente do Vitória de Guimarães, e saiu a meio de 2005/06 para o Sporting.

Na quinta final, o Palmeiras conquistou hoje a Taça dos Libertadores pela segunda vez na história, depois da conquista em 1999, então sob o comando de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, ao vencer o Santos, por 1-0, com um golo do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos.