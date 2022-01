Salvador recorda fundadores no 101.º aniversário

JN/Agências Hoje às 10:48 Facebook

O presidente António Salvador lembrou, esta quarta-feira, as origens do Sporting de Braga nas comemorações do seu 101.º aniversário e frisou que o clube "não é só futebol" e é "o maior embaixador" da cidade.

Na cerimónia do hastear da bandeira, na cidade desportiva do clube, e perante dirigentes, funcionários, alguns atletas e treinadores, António Salvador evocou os fundadores do clube e também todos os dirigentes que, ao longo dos 101 anos de história, passaram pelo clube.

"É uma história vivida com paixão, amor, alegria e emoção. O Sporting de Braga é um clube que representa uma cidade, uma região, um país, cá dentro e lá fora, é o maior embaixador desta cidade", afirmou o líder 'arsenalista'.

António Salvador frisou que o Sporting de Braga "não é só futebol". "É um clube inclusivo em todas as áreas e nas suas ações sociais, um clube que é dos sócios, dos dirigentes, atuais e do passado, dos atletas hoje presentes e das muitas centenas, ou milhares, que não estão aqui", disse.

O dirigente lembrou que, "infelizmente, o clube não comemorou o centenário como gostaria" por causa da pandemia de covid-19, mas deixou uma "palavra de esperança" para que os "próximos 101 anos" possam ser comemorados de "uma forma viva com os sócios e adeptos e com a dignidade" que o clube "precisa".

O Sporting de Braga assinala oficialmente o seu nascimento a 19 de janeiro de 1921.