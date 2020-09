Salvador revela: agente de Amorim ganhou um milhão na saída para o Sporting

Almiro Ferreira Hoje às 22:38, atualizado às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do Braga diz que o treinador tinha reservado uma parcela de 10% se saísse pela cláusula de rescisão

"Lembro-me que quando estávamos a assinar o contrato com ele, não pagámos contrapartidas, nem a ele nem ao agente. Foi-lhe reservada uma fatia de 10% para o caso de ser transferido pela cláusula de rescisão, que foi fixada em dez milhões de euros. Nenhum de nós acreditava que isso seria possível, mas, depois, apareceu o Sporting e foi o que sucedeu", afirmou António Salvador, revelando, de forma quase explícita, que o empresário do treinador ganhou um milhão de euros no negócio.

Em entrevista à Next TV, que marcou a estreia dos novos estúdios do canal digital do Braga, o presidente da SAD revisitou a atribulada transferência de Ruben Amorim para o Sporting e reafirmou que não pôde travar a saída. "O Sporting apareceu a dizer que queria pagar os dez milhões da cláusula. Ainda propus ao Ruben renovar-lhe contrato e dobrar-lhe o salário, de 300 mil para 600 mil anuais, mas ele queria ir para o Sporting, que lhe ofereceu 2,5 milhões por ano, condições que, infelizmente, o Braga não pode acompanhar", acrescentou Salvador (o JN tentou obter a reação do treinador, mas tal não foi possível). O que se seguiu - os incumprimentos do Sporting para saldar a transferência e o ultimato do Braga - obrigou a renegociações e a novo acordo de parcelamento da dívida leonina.

"Se não o fizessemos íamos para uma batalha juridica, que levaria meses, até anos, sem consequências desportivas para o Sporting, porque os regulamentos da Liga são omissos nessa matéria. Na prática, enquanto os tribunais não decidissem, podíamos ficar anos sem receber o dinheiro. Temos de rever os regulamentos na próxima assembleia", rematou Salvador.

"Em Portugal, entre clubes portugueses, é inédito. Só a transferência do André Villas-Boas [ndr: do F. C. Porto para o Chelsea, por 15 milhões de euros, em 2011] superou esta do Rúben Amorim, que é a segunda mais cara do mundo", disse Salvador.