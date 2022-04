Salvador Tavares sonha em chegar ao topo no surf português

Natural do Porto, Salvador Tavares, de apenas 16 anos, recebeu um wild card para participar no Campeonato Nacional de Surf, que se realiza no próximo fim-de-semana, na Praia de Matosinhos/Leça. Entrevistado pelo JN, referiu que está ansioso. "Fiquei muito contente. O facto de ter ficado em primeiro lugar na última etapa do regional do Norte de sub-18 pode ter sido decisivo para me terem escolhido".

Na prova, esteve ao seu melhor nível. "Foi ótimo. Ganhar em casa, em Matosinhos, onde treino todos os dias, e rodeado de toda a gente que conheço, teve um sabor especial. Foi fantástico". Na prova nacional, promete dar tudo. "O nível será mais alto e por isso mais difícil. Se passar dois ou três heats será ótimo", afirmou o jovem atleta, que foi campeão regional sub14 e sub16, e lidera atualmente o ranking de sub18. Representa o Club de Surf do Porto.

Iniciou a prática do surf com sete anos e a sua evolução tem sido acima da média. "Estou feliz. Ao ver as filmagens, noto boas diferenças no meu surf". Os seus principais conselheiros são o pai, que lhe incutiu o amor pelo surf, e John John Florence, um surfista norte-americano profissional. "Dão-me sempre boa críticas. Onde quero chegar? Este ano já vou aos Projuniores e gostava de me qualificar para o Mundial. No futuro, a meta é chegar ao WCT, prova em que estão os melhores do Mundo".

Em Portugal, os seus ídolos são Vasco Ribeiro e Kikas, e no estrangeiro aprecia muito as qualidades de Florence e de Griffin Colapinto, que ganhou o MEO Pro Portugal. A sua praia preferida é a de Supertubos, em Peniche. "Foi onde até hoje me diverti mais. Apesar de não ir lá muitas vezes, gosto muito". No passado recente, surfou na Indonésia, onde apanhou um susto. "Houve um dia em que o mar estava maior e não me senti confortável". Sonha praticar na Austrália e no Hawai. "É outro dos meus sonhos".