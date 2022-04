Salvador: "Tivemos uma arbitragem e um VAR que foram das piores dos últimos anos"

JN Ontem às 23:14 Facebook

António Salvador, presidente do Braga, elogiou o trabalho dos jogadores na derrota frente ao Rangers (3-1) que ditou a eliminação da equipa nos quartos de final da Liga Europa e atacou ferozmente a arbitragem do francês François Letexie.

"Na primeira parte não existimos como equipa nem no campo, nem no banco. Corrigimos ao intervalo e depois daí não há palavras para descrever o que os jogadores fizeram dentro de campo. Lutaram, trabalharam até à exaustão para virar o resultado, conseguimos empatar a eliminatória, mas, hoje [quinta-feira], infelizmente, tivemos uma arbitragem e um VAR que foram das piores dos últimos anos que se viram no futebol", salientou o dirigente minhoto no final da partida.

E prosseguiu: "A competição a este nível não pode ter arbitragem nem VAR's destas a arbitrar em campo. Houve vários lances capitais que prejudicaram gravemente o Braga e foi por isso que o Braga não conseguiu seguir em frente. Pelo que fez nos dois jogos, pelo que fez na segunda parte, por aquilo que fez no prolongamento, o Braga merecia passar e passava se tivesse uma arbitragem que apitasse de forma correta, sem prejuízo do Braga".

"Tenho de deixar aqui um grande elogio aos nossos jogadores, porque tudo fizeram para virar um começo menos bom da nossa equipa. Parabéns, é um orgulho ter estes jogadores no clube. Uma palavra para os nossos adeptos que estiveram cá pelo apoio do princípio ao fim e a todos os outros que não estiveram cá e a todos aqueles que viram este espetáculo de futebol pela televisão que pensem que uma arbitragem destas não pode estar numa competição destas", finalizou António Salvador.