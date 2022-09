Salvaguardar o futuro sem esquecer as origens

Leixões inscrito na 2.ª Divisão da A. F. Porto para precaver possíveis consequências do Jogo Duplo. Projeto distinto da SAD.

O histórico Leixões Sport Clube inscreveu uma equipa na 2.ª Divisão da A. F. Porto. O objetivo do clube de Matosinhos é salvaguardar possíveis consequências do processo "Jogo Duplo" - relacionado com manipulação de resultados desportivos -, no qual a SAD, encarregada do futebol profissional, aguarda por uma decisão judicial ao recurso. A estreia está marcada para o dia 24, de hoje a uma semana, diante do Pedroso B.

A origem deste projeto remonta ao princípio de agosto, quando Jorge Moreira, presidente do clube e que não tem qualquer ligação à SAD, começou a delinear a criação de uma equipa de futebol. "Caso o clube sofra represálias por causa do processo em que está envolvido, tenho receio do que possa acontecer ao Leixões. Este projeto trata de garantir a continuidade deste emblema, honrando os pergaminhos", explicou o dirigente, que já no início do mês passado havia ressalvado, ao JN, que esta medida "não é, de maneira nenhuma, uma afronta à SAD", que tem uma equipa a competir na Liga 2.