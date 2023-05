Sam Allardyce sucede a Javi Gracia no comando técnico do Leeds

JN/Agências Hoje às 11:49 Facebook

O veterano treinador inglês Sam Allardyce, de 68 anos, vai suceder ao espanhol Javi Gracia no comando técnico do Leeds, anunciou o 17.º classificado da Liga inglesa.

"Os 'whites' confirmam um novo treinador principal. O Leeds pode confirmar que Javi Gracia vai deixar o clube após 12 jogos. Zigor Aranalde, Mikel Antia e Juan Solla, que também chegaram com Gracia, vão também deixar o clube", lê-se num comunicado do emblema inglês.

Após 34 jornadas, a quatro do final da Premier League, o Leeds, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, segue na 17.ª posição, a primeiro acima dos lugares de despromoção, com 30 pontos, em igualdade com Leicester, 16.º, e Nottingham Forest, 18.º.

"Os restantes quatro jogos da temporada vão ser supervisionados pelo experimente treinador Sam Allardyce. Allardyce comandou mais de 500 jogos na Premier League durante os 29 anos da sua carreira e vai conferir-nos uma riqueza de conhecimento na luta pela permanência, tendo conseguido a salvação em clubes anteriores", acrescentou o Leeds.

Sam Allardyce, que vai estrear-se no sábado, na visita aos bicampeões Manchester City, volta a treinar depois de ter abandonado o West Bromwich, em 2020/2021.

Antes, "big Sam", que chegou a orientar a seleção inglesa e a deixou com polémica, comandou clubes como Everton, Crystal Palace, Sunderland, West Ham, Blackburn Rovers, Newcastle, Bolton, Notts County, Blackpool, Preston North End e Limerick.

"Na década passada, ele ajudou com sucesso Sunderland, Crystal Palace e Everton a evitar a despromoção da Premier League durante as suas curtas passagens", acentuou o clube.

Após visitar os "citizens", o Leeds, que conta com o português Diogo Monteiro e espanhol ex-Benfica Rodrigo no plantel, recebe o Newcastle, desloca-se ao terreno do West Ham e encerra o campeonato em casa com o Tottenham.

Javi Gracia tinha chegado aos "peacocks"em 21 de fevereiro último, após uma série de 10 jogos sem vitórias, sob o comando do treinador norte-americano Jesse Marsch e, nos últimos três, do interino Michael Skubala.