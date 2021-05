Sam Bennett sprinta para a vitória na etapa inaugural da Volta ao Algarve

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) ganhou esta quarta-feira ao sprint a primeira etapa da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, assumindo a liderança da classificação geral individual.

Bennett, de 30 anos, cumpriu os 189,5 quilómetros entre Lagos e Portimão em 4.37.41 horas, batendo sobre a meta o holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), segundo, e o espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro.

Bennett é o primeiro líder, com dois segundos de vantagem para Hugo Nunes (Rádio Popular-Boavista), que integrou a fuga do dia e bonificou, com Van Poppel no terceiro lugar, a quatro.

O melhor português na etapa foi Iuri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua), no quinto posto, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) foi oitavo.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas liga Sagres ao alto da Fóia ao longo de 182,8 quilómetros, com o cume de primeira categoria na serra de Monchique a fazer a seleção entre os candidatos à vitória final.