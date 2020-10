Sam Bennett sprintou para a vitória na Volta a Espanha

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) ganhou esta sexta-feira, ao sprint, a quarta etapa da Volta a Espanha em bicicleta, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservar a liderança da geral individual.

Bennett, que este ano venceu duas etapas e a classificação por pontos na Volta a França, triunfou na primeira chegada ao sprint, cumprindo os 191,7 quilómetros entre Garray e Ejea de los Caballeros em 3.53.29 horas e batendo sobre a meta o belga Jasper Philipsen (UAE Emirates), segundo, e o italiano Jakub Marezcko (CCC), terceiro.

O dia não produziu alterações aos primeiros lugares da geral, que mantém Roglic, vencedor em 2019, na camisola vermelha de líder, com cinco segundos de vantagem para o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), segundo, e 13 para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro.

No quinteto português, Rui Oliveira (UAE Team Emirates) foi o melhor e subiu três posiçõs na geral (151.º) ao cortar a meta na 28.ª posição com o mesmo tempo do vencedor, assim como o irmão Ivo (UAE Team Emirates), 59.º do dia e 137.º na prova, e Ricardo Vilela (Burgos BH), 95.º classificado da tirada e 94.º da geral.

Rui Costa (UAE Team Emirates) terminou 42 segundos depois, no 124.º lugar, e subiu um posto para o 31.º na geral, enquanto Nélson Oliveira (Movistar Team) foi 154.º, a 2.06 minutos do vencedor, e caiu para 72.º.