Samaris chora no regresso ao Estádio da Luz e é ovacionado

O agora médio do Rio Ave regressou, este sábado, a uma casa que conhece bem e não escondeu a emoção.

Samaris voltou ao Estádio da Luz, desta vez para defrontar o Benfica, e apesar de ter saído com uma derrota por 4-2, carinho não lhe faltou no regresso a uma casa que conhece bem. Ainda antes do apito inicial do jogo da nona jornada da Liga, o médio grego emocionou-se com a receção aos adeptos do Benfica. Já na segunda parte, ao minuto 66, Samaris saiu para dar lugar a Vítor Gomes e foi ovacionado pelos apoiantes nas bancadas, agradecendo o gesto.

Veja o momento:

O jogador de 33 anos representou o clube encarnado de 2014 a 2021 e, ao serviço do Benfica, conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga.