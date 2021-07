Samaris despromovido à equipa "B"

Bernardo Monteiro Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Fora das contas de Jorge Jesus para 2021/22 o médio Andreas Samaris foi despromovido à equipa secundária do Benfica depois de não ter chegado a acordo com o clube para a rescisão amigável de contrato.

A situação do grego para a nova temporada não parece nada fácil, uma vez que foi considerada excedentário, não só pelo facto de não ser um titular indiscutível para Jesus, mas também por se encontrar na fase descendente da carreira, aos 32 anos.

Na época passada apenas foi utilizado em nove partidas, tendo marcado um golo, muito por culpa de uma lesão crónica no tendão de Aquiles direito, que apenas teve direito a cirurgia no final de março. Daí para a frente Samaris enfrentou um longo período de recuperação que o médio esperava ser a rampa de lançamento para entrar forte em 2021/22, mas JJ trocou-lhe os planos.

Sem vontade de rescindir com as águias o braço-de-ferro dos últimos dias levou o grego para a equipa B, enquanto não aparece uma solução do agrado de ambas as partes. Samaris, que até chegou a envergar a braçadeira de capitão dos encarnados, espera agora por algum clube interessado, uma vez que é praticamente certo que não continuará na equipa principal do Benfica, em 2021/22.