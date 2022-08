Samaris está de volta a Portugal para reforçar o Rio Ave

JN Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio grego Andreas Samaris está de regresso a Portugal para reforçar o Rio Ave. O jogador, de 33 anos, passou grande parte da carreira no Benfica, pelo qual venceu quatro ligas, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

O Rio Ave prepara-se para receber um reforço de peso para o meio-campo. Andreas Samaris, internacional grego, de 33 anos, está a caminho de Vila do Conde, oriundo dos neerlandeses do Fortuna Sittard.

Samaris jogou entre 2014 e 2021 no Benfica, clube pelo qual conquistou todos os troféus internos. Na época passada, mudou-se para os Países Baixos, ajudando à manutenção do Fortuna Sittard no principal escalão neerlandês.

Segue-se o Rio Ave na carreira do grego, que despontou no Panionios e foi campeão do seu país ao serviço do Olympiacos.