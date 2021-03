Samaris operado ao tendão de Aquiles fica de fora até final da época

Luís Antunes Hoje às 16:47 Facebook

Samaris, médio dos encarnados, foi operado, na manhã desta sexta-feira, ao tendão de Aquiles, em Madrid. O jogador publicou um vídeo nas redes sociais, onde garante que vai parar até ao final da temporada e promete voltar mais forte que nunca.

O médio grego tem estado às ordens de Jorge Jesus, mas de forma condicionada, face ao problema sentido no tendão de Aquiles. Numa nota divulgada no site, o clube da Luz confirma que o jogador foi intervencionado "com sucesso para tratamento de uma tendinopatia cálcica insercional do Aquiles direito".

No vídeo, publicado numa conta do futebolista, Samaris explica aos adeptos que, nesta fase, "será sempre mais um fora de campo" a apoiar e promete voltar "mais forte que nunca".