Samaris regressa a Portugal para representar o Rio Ave

Médio grego foi oficializado esta segunda-feira como reforço da equipa vilacondense.

Andreas Samaris está de volta ao futebol português. Um ano depois de se ter transferido do Benfica para os neerlandeses do Fortuna Sittard, o grego vai agora vestir a camisola do Rio Ave, assinando por uma temporada, com outra de opção. O anuncio foi feito pelo clube de Vila do Conde, que aproveitou o facto de o jogador estar livre no mercado para assegurar a contratação de um futebolista experiente.

Samaris representou o Benfica ao longo de sete épocas, tendo realizado 171 jogos de águia ao peito e conquistado oito títulos. Agora chega ao Rio Ave para oferecer a experiência e conhecimento que tem do futebol português. Na temporada passada, ao serviço do Fortuna Sittard, participou em 20 encontros pela equipa da Liga dos Países Baixos.